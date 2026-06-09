Ein Senior überquert mit seinem Rad einen Bahnübergang. Dabei beachtet er nicht die rote Ampel. Es kommt zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

Ulm (dpa) - Ein Radfahrer ist beim Überqueren eines Bahnübergangs in Ulm von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Der 78-Jährige sei durch die Wucht des Zusammenstoßes am Montag weggeschleudert worden, wie die Polizei mitteilte. Der Senior wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Laut den Ermittlern soll der 78-Jährige die rote Ampel an dem Bahnübergang nicht beachtet haben. Der Straßenbahnfahrer habe noch eine Vollbremsung gemacht, doch konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er erlitt einen Schock. Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt.