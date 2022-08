Ein Radfahrer ist in Nagold (Kreis Calw) nach einem Sturz gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr der 63-Jährige eine Landstraße entlang, als er alleinbeteiligt zu Fall kam und schwere Kopfverletzungen erlitt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Warum er stürzte, blieb noch unklar.

Nagold (dpa/lsw) - PM