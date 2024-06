Freiburg (dpa/lsw) - Bei einem Sturz hat sich ein Radfahrer in Wittnau (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) in der Nacht zum Donnerstag tödlich verletzt. Der 53-Jährige habe wohl auf einem Waldweg einen Ast übersehen, der auf den Weg ragte, teilte die Polizei mit. Sein Begleiter habe den Rettungsdienst alarmiert. Der verletzte Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht, er erlag aber später seinen Verletzungen.