Hohentengen (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist nahe Hohentengen (Kreis Sigmaringen) tödlich verunglückt. Der 55-Jährige verlor am Mittwoch wegen der glatten Fahrbahn in einer scharfen Kurve die Kontrolle über sein Fahrrad, wie die Polizei mitteilte. Er stürzte auf den Kopf und verletzte sich so schwer, dass der Notarzt den Angaben nach nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte.

PM der Polizei