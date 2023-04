Kirchberg an der Iller (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist bei Kirchberg an der Iller (Landkreis Biberach) von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Ein 27-jähriger Autofahrer war am Samstag aus zunächst ungeklärten Umständen von hinten auf das Fahrrad des 38-Jährigen geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Mann stürzte und verletzte sich hierbei so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pressemitteilung