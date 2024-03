Freiburg (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist bei Freiburg an einem beschrankten Bahnübergang mit einer vorbeifahrenden Regionalbahn kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Der 82-Jährige habe am Freitag nach ersten Erkenntnissen versucht, bei Rot den Übergang zu überqueren und sei gegen die linke Seite des Zuges gestoßen, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Sprecher des Präsidiums. Fahrgäste seien nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht verletzt worden.

