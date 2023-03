Mannheim (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat in Mannheim einen Radfahrer erfasst und dabei schwer verletzt. Der Radfahrer wollte am frühen Mittwochmorgen eine Straße an einer Kreuzung überqueren, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ein Autofahrer konnte dem Mann noch ausweichen, ein zweiter prallte jedoch mit dem Radfahrer zusammen. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer nach dem Unfall mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei