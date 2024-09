Ein Fahrradfahrer stürzt vom Rad und bleibt in einem Straßengraben liegen. Eine Passantin findet den Senior und wählt den Notruf.

Wertheim (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist nach einem Sturz in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) gestorben. Der 83-Jährige sei am Samstag von seinem Pedelec in einen Straßengraben gefallen, teilte die Polizei mit. Einem Polizeisprecher zufolge fand eine Passantin den nicht mehr ansprechbaren Mann. Sanitäter versorgten den Senior demnach an der Unfallstelle und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er letztlich starb.

Bei dem Sturz soll der Senior einen Fahrradhelm getragen haben. Andere Verkehrsteilnehmer waren den Angaben zufolge an dem Unfall nicht beteiligt. Warum der Senior in den Graben stürzte, war zunächst unklar. Ebenso sei nicht bekannt, ob der Sturz der Grund für den Tod des Radlers sei, sagte ein Sprecher. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.