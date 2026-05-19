Trotz Gefahrenbremsung des Bahnfahrers kommt es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer und zwei Fahrgäste kommen ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 20 Jahre alter Radfahrer ist in Mannheim mit einer Straßenbahn kollidiert und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete der Mann die Vorfahrt der Bahn. Trotz einer Gefahrenbremsung der Straßenbahn kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer erlitt Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In der Straßenbahn wurden laut Polizei drei Fahrgäste leicht verletzt, zwei von ihnen kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.