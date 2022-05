Ein Radfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einer Katze in Tübingen schwer verletzt worden. Der 62-Jährige stürzte nach Polizeiangaben am Dienstag von seinem Rennrad kopfüber zu Boden, als das Tier die Fahrbahn kreuzte. Auch die Katze erlitt schwere Verletzungen. Am Rad entstand ein Schaden von 500 Euro.

Tübingen (dpa/lsw) - Pressemitteilung