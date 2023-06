Kirchzarten (dpa/lsw) - Ein Fußgänger ist nach einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer in Kirchzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ums Leben gekommen. Der 21 Jahre alte Radler war am späten Donnerstagabend ohne Licht auf einem Fuß- und Radweg unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er sei dabei - vermutlich aufgrund der Dunkelheit und weil er zu schnell war - mit dem Fußgänger kollidiert. Beide Männer seien gestürzt, mit den Köpfen aneinander geprallt und schwer verletzt worden. Der Fußgänger sei am Freitag an seinen Verletzungen in der Klinik gestorben.

Pressemitteilung der Polizei