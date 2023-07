Ein 39-jähriger Fahrradfahrer ist nach einem Sturz in einen Bach gestorben. Der Mann kam am Samstagmorgen von einem Waldweg in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) ab, wie die Polizei mitteilte. Er wurde dort am Samstagnachmittag von Verwandten tot aufgefunden, nachdem er nicht nach Hause zurückgekehrt war.

Stutensee (dpa/lsw) - Nach ersten Erkenntnissen hatte der 39-Jährige eine Veranstaltung besucht und am frühen Morgen verlassen. In einem Kurvenbereich fuhr er wohl geradeaus und stürzte in den Bach. Ein Sturz auf den Kopf und eine daraus entstehende Bewusstlosigkeit, im Zusammenspiel mit dem vorherigen Konsum von Alkohol, dürfte der Polizei zufolge die Unfallursache gewesen sein.

