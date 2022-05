Ein 68 Jahre alter Radfahrer ist in Moos (Kreis Konstanz) von einem herabfallenden Ast tödlich verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei vom Donnerstag brach aus einer in der Nähe des Radwegs stehenden Pappel ein schwerer Ast ab, fiel nach unten und traf den gerade vorbeifahrenden 68-Jährigen unglücklich am Kopf. Seine Ehefrau, die am Mittwochvormittag mit ihm auf dem Radweg fuhr, erlitt einen Schock.

Moos (dpa/lsw) - PM