Ein Radfahrer ist nach Polizei-Angaben am Samstag zu nah an einem Fußgänger vorbeigefahren und hat sich beim Sturz lebensgefährlich am Kopf verletzt. Der 42-Jährige kam nach dem Unfall in Unterschneidheim (Ostalbkreis) zur Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Fußgänger blieb unverletzt.

Unterschneidheim (dpa/lsw) - Der Radfahrer näherte sich auf dem engen Feldweg von hinten und streifte den Fußgänger an der Wade. Dabei fiel er mit seinem Rad und verletzte sich am Kopf. Der 42-Jährige trug den Angaben nach keinen Helm.

Mitteilung der Polizei