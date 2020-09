Der SV Rülzheim hat die nächste Runde im Fußball-Verbandspokal erreicht. Die Rülzheimer besiegten Dienstagabend in der 3. Runde den TB Jahn Zeiskam 2:0 (0:0). Unter dem Strich war der Erfolg des SVR verdient.

Die Rülzheimer sorgten mit zwei frühen Toren für eine Vorentscheidung. Domenico Bottaccio traf in der 2. Minute nach einer Ecke zum 1:0. Modesta Nganamodel erhöhte bereits in der 13. Minute auf 2:0. So blieb es bis zur Pause verdientermaßen, denn die Heimelf war das aktivere Team mit der besseren Spielanlage.

Nach dem Seitenwechsel wurde Zeiskam stärker, vergab aber zwei große Chancen zum Anschlusstreffer. Zunächst traf Marian Kolb mit einem Schuss vom Strafraumeck nur die Latte, anschließend scheiterte Christoph Wörzler mit einem schwach geschossenen Elfmeter.

Die Rülzheimer brachten den Erfolg am Ende routiniert über die Zeit.