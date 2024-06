FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hat sich zufrieden gezeigt mit dem Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl in Baden-Württemberg. «Trotz der Ampel in Berlin haben wir Liberale in Baden-Württemberg praktisch nichts verloren. Vermutlich wird die FDP in Baden-Württemberg wieder der stärkste FDP-Landesverband», teilte Rülke am Sonntagabend mit. «Die Grünen in Baden-Württemberg verlieren brutal - noch mehr sogar als im Bundesdurchschnitt. Das zeigt klar, dass die Uhr der Grünen im Ländle abgelaufen ist.» Die Liberalen jedenfalls würden 2026 eine bürgerliche Landesregierung in Baden-Württemberg anstreben, so Rülke.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die FDP erzielte nach aktuellen Hochrechnungen im Land 6,7 Prozent.

