Mediterraner Schafskäse oder doch Ziegenkäse mit Rotwein? Bei einem Hersteller sind in einigen Fällen die Verpackungen durcheinandergeraten. Das sollten Käufer in Süddeutschland jetzt wissen.

München/ Stuttgart (dpa) - Wegen eines versehentlichen Etikettentauschs ruft ein spanischer Hersteller Produkte mit Schafskäse und Ziegenkäse zurück. Betroffen seien «Santa Marta Schafkäse Mediterran» und 150-Gramm-Packungen «Don Juan Ziegenkäse mit Rotwein», teilte die Firma Alimentias mit Sitz in Cádiz mit. Falsch etikettiert sind demnach die Chargen 4602364 (Schafskäse) und 4602363 (Ziegenkäse) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9. Oktober 2026. Verkauft werden sie in Bayern und Baden-Württemberg.

Nötig ist der Rückruf, weil der Schafskäse Milch- und Eierzeugnisse enthält, die für Allergiker gefährlich werden können. Der Ziegenkäse dagegen enthält neben Milchprodukten auch Sulfite, die ebenfalls allergische Reaktionen auslösen können und deshalb besonders gekennzeichnet sein müssen. Wegen des versehentlichen Etikettentauschs können Käufer das aber nicht erkennen.

Aufgrund des Risikos allergischer Reaktionen sollten Menschen mit Ei-Allergie oder Sulfit-Allergie die jeweiligen Produkte nicht essen, warnte der Hersteller. Die Schafskäse- und Ziegenkäse-Packungen können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Der Kaufpreis werde dann erstattet.