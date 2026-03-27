In Bayern, Baden-Württemberg und Hessen werden drei Chargen von «Salami Mini Brez'n» zurückgerufen - das ist der Grund dafür.

München (dpa) - In bestimmten Chargen der «Salami Mini Brez'n» könnten Krankheitserreger enthalten sein. Deswegen ruft der Hersteller das Produkt vorsorglich zurück. Im Rahmen der Qualitätssicherung sei festgestellt worden, dass verarbeitetes Fleisch eines Vorlieferanten potenziell mit E.coli-Bakterien belastet war, teilte die Firma Breu GmbH aus Arnschwang im Landkreis Cham mit. Es geht um 50-Gramm-Packungen mit den Chargennummern 07226, 07326 und 07526. Das Produkt sei in Netto-Märkten in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen verkauft worden. Kunden könnten betroffene Packungen auch ohne Einkaufsbeleg zurückgeben.

Lebensmittelwarnung