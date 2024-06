Wegen einer möglichen Gesundheitsgefahr wird eine Reihe von Küchenutensilien wie Pfannenwender oder Schaumlöffel zurückgerufen. Insgesamt handelt es sich um 17 verschiedene Produkte der Marke «Alpina Nylon Küchenzubehör», teilte der niederländische Hersteller A.I.&E am Montag über das Portal lebensmittelwarnung.de mit. Bei der Verwendung der Produkte könnten schädliche Mengen krebserregender Stoffe in Lebensmittel gelangen. In welchen Geschäften die Küchenutensilien verkauft wurden, wurde nicht mitgeteilt.

Düsseldorf (dpa) - Betroffen sind 17 verschiedene Produkte, darunter auch Kartoffelstampfer oder Schöpfkellen aus schwarzem Kunststoff, teilweise mit Stielen aus silberfarbenem Metall, Kunststoff oder Holz. Die Artikel seien seit Januar 2021 verkauft worden. Der Verkauf werde eingestellt, hieß es.

Die betroffenen Utensilien könnten in den jeweiligen Läden zurückgegeben werden. Neben NRW seien auch Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Sachsen sowie Schleswig-Holstein vom Rückruf betroffen.

Rückruf und Übersicht Produkte

Mitteilung lebensmittelwarnung.de