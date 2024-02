Hamburg (dpa) - Bestimmte Gläser des Produkts «Kühne Rotkohl nach Traditionsrezept» sind zurückgerufen worden, weil sich in ihnen Glasstücke befinden könnten. Der Rückruf gilt für die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und Rheinland-Pfalz, wie es am Donnerstagabend auf dem Portal lebensmittelwarnung.de heißt. Betroffen seien 720-Milliliter-Gläser mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.12.2025 und den Codierungen 15.12.2025 Z 2030 NL23 1 sowie 15.12.2025 Z 2130 NL23 1 am Rand des Schraubdeckels. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in vereinzelten Gläsern der genannten Charge Glasstückchen befinden.

