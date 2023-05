Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Man weiß es nicht. Das ist der Satz, den Rolf Übel im Schatten der Nußdorfer Johanneskirche am häufigsten sagt. Dabei ist Übel ein kenntnisreicher Geschichtswissenschaftler. Doch hier muss er passen: Denn der Stein, der im Langhaus des protestantischen Gotteshauses vermauert ist, steckt voller Geheimnisse.

Was man weiß und was offenkundig ist: Bei dem Stein, der an der Nord-Ost-Ecke der Evangelischen Kirche verbaut ist, handelt es sich um einen Viergötterstein, der an jeder Seite eine