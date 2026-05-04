Im beliebten Stuttgarter Zoo Wilhelma werden zwei Kinder auf rätselhafte Weise verletzt. Die Polizei geht von Angriffen aus. Aber es gibt kaum Spuren. Die Wilhelma geht zunächst auf Nummer sicher.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach zwei mutmaßlichen Angriffen auf Kinder in einem abgedunkelten Tierhaus der Stuttgarter Wilhelma sind die betroffenen Gebäude in der Australien-Welt auch zum Wochenbeginn geschlossen geblieben. Die Wilhelma hatte nach Bekanntwerden der Vorfälle beschlossen, den Bereich für Nachttiere in der sogenannten Terra Australis vorübergehend zu schließen - aus Vorsorgegründen und zum Schutz der Besucherinnen und Besucher, wie Zoo-Direktor Thomas Kölpin sagte.

Rätselhafte Vorfälle

Unklar sei, ob die Gebäudeteile auch in den kommenden Tagen geschlossen bleiben, sagte eine Sprecherin der Wilhelma. Direktor Kölpin stehe in Kontakt mit der Polizei. Dort wurden am Wochenende keine weiteren Zwischenfälle gemeldet. Auch Zeugen seien nicht auf die Polizei zugekommen, sagte ein Sprecher.

Die beiden Fälle stellen die Ermittler bislang vor ein Rätsel. Die Kinder im Alter von drei und sechs Jahren waren nach Angaben der Polizei durch spitze Gegenstände leicht verletzt worden. Beide Vorfälle hatten sich an unterschiedlichen Tagen im selben Bereich des Gebäudes ereignet, es wurden laut Polizei zudem keine scharfen Gegenstände oder Ecken gefunden.

Mehr als 1,8 Millionen Besucher

Der Zoologisch-Botanische Garten ist einer der meistbesuchten Zoos in Deutschland. Jahr für Jahr besuchen mehr als 1,8 Millionen Menschen das Gelände unweit des Neckars. Mit rund 11.000 Tieren aus fast 1.200 Arten ist die Wilhelma nach eigenen Angaben einer der artenreichsten Zoos weltweit.

Für die Terra Australis wurde das ehemalige Menschenaffenhaus umgebaut. Seit dem Sommer 2023 ist sie in drei Abschnitte aufgeteilt. Da es sich bei den Bewohnern der Terra Australis vor allem um nachtaktive Säugetiere handelt, ist es in zwei Gebäudeteilen tagsüber dunkel. Gezeigt werden dort unter anderem Kowaris, Quolls, Fuchskusus, Kurzkopfgleitbeutler und zwei Rattenkänguruarten.