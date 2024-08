Lange blieben die Fragen der Ermittler nach einem Leichenfund im Zollernalbkreis offen. Wie starb die Frau? War sie allein? Nun sind sie einen entscheidenden Schritt weiter.

Straßberg (dpa/lsw) - Mehr als zwei Wochen nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Waldstück bei Straßberg auf der Schwäbischen Alb können die Ermittler die zentrale und noch offene Frage um die Todesursache beantworten. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Untersuchungen war die 30-Jährige infolge der Einnahme des Aufputschmittels Amphetamin gestorben. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, hieß es.

Ein Spaziergänger hatte die Leiche am 21. Juli im Wald in der Nähe eines Skilifts entdeckt. Die Frau wohnte nach Angaben der Polizei in der Region. Nach ihrem Tod war lange ungeklärt geblieben, wie sie gestorben war.

