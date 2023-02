Die Staatsanwaltschaft Konstanz wirft einem Mann vor, über 30 Einbrüche begangen zu haben. Der 39-Jährige soll vor allem in Vereinsheimen und Kindergärten im Schwarzwald-Baar-Kreis eingestiegen sein, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Polizei von Freitag heißt.

Donaueschingen (dpa/lsw) - Beamte des Polizeireviers Donaueschingen hätten den Mann am frühen Mittwochmorgen auf einem Fahrrad angehalten und kontrolliert. In seinen Satteltaschen hatte er diverses Einbruchswerkzeug, wie etwa eine Akku-Flex. Der Mann wurde festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

PM Polizei