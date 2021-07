Ist er noch da oder weg, in Bosnien oder Deutschland? Der Fall Ahmet Memic beim Fußball-Landesligisten SV Büchelberg ist ein Rätsel.

Trainer Sahin Pita hatte erklärt, dass Memic, 25-jähriger Abwehrspieler, der im Sommer 2020 kam, auf der Internetpräsenz des Vereins immer noch geführt wird, sich abgemeldet habe. Was Memic, ein Landsmann des Bosniers Pita, so nicht bestätigt. Memic sagt, dass er in Bosnien sei, bei seinem kranken Vater. Mit dem Verein habe er vereinbart, dass man sich nach seiner Rückkehr, vermutlich Mitte August, zusammensetzen werde, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Diese Version bestätigt Büchelbergs Sportvorstand Jürgen Friedmann nur teilweise. Memic habe zunächst, laut Pita im Mai, zugesagt, für die neue Runde zur Verfügung zu stehen. Doch dann, so sagen es die beiden Verantwortlichen, sei es nicht mehr möglich gewesen, Kontakt zu Memic herzustellen. Während Pita es mit verschiedenen Telefonnummern erfolglos versucht haben will, kam Friedmann über den Facebook-Messenger per Zufall kurz mit Memic in Kontakt, als er sah, dass der online war.

Erhebliche Zweifel

„Ich weiß, dass sein Vater krank ist“, betont Pita. Er habe für den Spieler auch Verständnis. „Aber man kann erwarten, dass er sich meldet und uns sagt, wie es weitergeht.“

„Wie soll ich eine Saison planen, wenn ich einen Spieler drei Monate lang nicht erreiche? Und dann ist er im September unangekündigt wieder da und will spielen?“, sagt Pita, der seinem Noch- oder Ex-Spieler nahelegt, sich erst mal zu sortieren.

Pita hat erhebliche Zweifel daran, dass Memic in Bosnien ist. Er will Fotos im Internet gesehen haben, die Memic mit Frau und Kind beim Geburtstag und in Speyer am Baggersee zeigen.

Der Spieler beteuert, die Wahrheit zu sagen. Memic: „Fußball ist mein Leben. Ich bin mit 14 Jahren wegen Fußball zu Hause weg. Das will ich mir nicht kaputtmachen.“