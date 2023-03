Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es liegt in der Natur der Sache, dass es bei einem Kreisverkehr rundgeht. Beim Räderkreisel in Herxheim betrifft das nicht nur den Verkehr, sondern auch das Kunstwerk in seiner Mitte. Dass der Gesetzeshüter dem motorisierten Objekt die Verkehrstauglichkeit absprach, hat wiederum den Künstler Gunter Gaubatz gerädert.

„Das war ein Fest!“ Gunter Gaubatz, der heute in Stuttgart wohnt, erinnert sich trotz seiner 81 Lenze noch lebhaft an die Einweihung seines Südpfälzer „Räderkreisels“