Seit 25 Jahren ist das markante Q das Markenzeichen von Radio Querfunk in Karlsruhe. Doch wer will jetzt noch damit werben, wenn man in einen Topf geworfen wird mit den Verschwörungstheoretikern oder gar Rechtsradikalen unter den Querdenkern?

Es ist eine Institution, fast so selbstverständlich wie das Schloss oder das Rheinstrandbad Rappenwörth. Das Freie Radio Querfunk sendet seit 1995 als nichtkommerzieller Hörfunk aus dem Gewerbehof