Zu einer Queen-Show kommt die Coverband The Bohemians um Sänger Rob Comber am Donnerstag, 24. März, 20 Uhr, in die Wörther Festhalle. Die vier Musiker aus Großbritannien spielen die größten Hits ihrer Vorbilder wie „Another One Bites the Dust“, „A Kind of Magic“, „We Will Rock You“ und „Radio GaGa“. Und weil es derer so viele gibt, können sie damit fast zwei Stunden bestücken. Frontmann Comber versucht in Kostüm und Bühnenpräsenz Freddie Mercury so nahe wie möglich zu kommen. Karten gibt es im Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Ticket-Hotline 0180 6050400 und im Internet unter www.kultopolis.com.