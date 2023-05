Zuzenhausen (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verzichtet bei seinen Defensiv-Leihspielern Justin Che und Eduardo Quaresma auf die jeweilige Kaufoption. Dies teilten die Kraichgauer am Dienstag mit. Che kehre zum FC Dallas in die US-amerikanische Major League Soccer zurück, Quaresma zu seinem Heimatverein Sporting Lissabon. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger Che und der 21 Jahre alte Quaresma hatten sich bei den Profis nicht durchsetzen können. Che wurde bereits die Freigabe erteilt, um mit der US-Auswahl an der U20-Weltmeisterschaft in Argentinien teilnehmen zu können.

