Das Derby in der 2. Basketball-Regionalliga zwischen der SG TV Dürkheim/BI Speyer und dem TV Bad Bergzabern, für Samstag um 16 Uhr in Bad Dürkheim angesetzt, fällt aus. Obwohl alle Beteiligte fest mit dem Pfalzduell rechneten. Spielleiter Marco Marci (Trier) setzte die Partie am Donnerstagnachmittag ab. Der dritte Spielausfall in Folge für die Kurstadt-Korbjäger. Was ist passiert?

Das Gesundheitsamt verlängerte die Quarantäne bei zwei TVB-Spielern um eine Woche, die eigentlich am Freitag in die Trainingshalle und am Samstag auf das Spielfeld zurückkehren wollten. Beide weisen seit Tagen keine Symptome mehr für eine Covid-19-Erkrankung auf. Doch die Ergebnisse der erneuten PCR-Tests waren wieder positiv. Da zwei weitere TVB-Basketballer wegen der noch nicht ganz auskurierten Corona-Erkrankung am Wochenende eh noch nicht zur Verfügung gestanden hätten und es damit weiterhin vier Betroffene beim TV Bad Bergzabern gibt, zog Marzi die Notbremse und informierte am Donnerstagnachmittag beide Mannschaften und die Schiedsrichter über die Spielabsage.

Wie TVB-Trainer Eric Marschke der RHEINPFALZ auf Anfrage mitteilte, wird er aufgrund der neuen aktuellen Situation das Training am Freitagabend auf jeden Fall absagen. Er hofft, dass sich die Situation nächste Woche endlich entspannt.