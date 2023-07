Ein Quadfahrer ist bei Oberriexingen (Kreis Ludwigsburg) einem Auto aufgefahren und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 47-Jährige am Donnerstagabend eine Autofahrerin auf einer Kreuzung auf der Kreisstraße zwischen Sersheim und Oberriexingen beim Linksabbiegen von links überholen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Oberriexingen (dpa/lsw) - Wegen des heranrauschenden Gegenverkehrs habe der Mann dann nach rechts gelenkt, sei gegen das Auto geprallt und nach rechts in den Straßengraben abgewiesen worden. Der Quadfahrer knallte dort in ein Straßenschild und überschlug sich mehrmals. Ein Rettungswagen brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er schließlich starb. Die Kreisstraße 1683 musste wegen des Unfalls am vorübergehend voll gesperrt werden.

PM Polizei