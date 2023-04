Vor dem offiziellen Start der großen Deutschland-Tour am Mittwoch (19. April) in München nimmt Pur Anlauf in der Heimat der Band in Ludwigsburg. Die Generalprobe am Montagabend (19.00 Uhr) findet - typisch für Pur - vor ausverkauftem Haus und mehreren Tausend Zuschauerinnen und Zuschauern statt. Pur gehören auch nach vier Jahrzehnten zu den bekanntesten und populärsten Musikern des Landes.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Bei der ausgedehnten Tour in den kommenden Wochen hat die Band aus Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart ihr jüngstes Album «Persönlich» ebenso mit im Gepäck wie zahlreiche Klassiker wie «Abenteuerland» und «Funkelperlenaugen». Als Support-Act ist die US-A-capella-Formation Naturally 7 mit dabei.

Nach dem Auftakt in der Münchener Olympiahalle folgen für Pur bis zum 6. Mai zehn weitere Shows in Oldenburg, Hannover, Köln, Mannheim, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Leipzig und Dortmund.