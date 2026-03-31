Baden-Württemberg Psychischer Ausnahmezustand: Frau greift Zugbegleiterin an

Nahverkehr soll pünktlicher werden
Eine Frau will in einem Regionalexpress ihr Geschäft verrichten - und wird aggressiv. (Symbolbild)

Im Zug nach Stuttgart will eine Frau ihre Notdurft mitten im Bahnabteil verrichten. Eine Zugbegleiterin greift ein. Die Situation eskaliert.

Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) - In einem Regionalexpress von Karlsruhe nach Stuttgart hat eine Frau mutmaßlich ihr Geschäft in einem Erste-Klasse-Abteil verrichten wollen und eine Zugbegleiterin angegriffen. Polizeiangaben zufolge wollte die Zugbegleiterin verhindern, dass die Verdächtige ihre Notdurft im Abteil verrichtete, worauf diese sie an den Haaren gezogen und versucht haben soll, sie zu beißen.

Reisende trennten die mutmaßliche Angreiferin von der Zugbegleiterin. Polizisten kontrollierten die Verdächtige am Bahnhof Vaihingen/Enz und brachten die 37-Jährige in eine Klinik. Nach Angaben eines Sprechers war sie in einem psychischen Ausnahmezustand. In dem Regionalexpress befand sich laut Polizei keine funktionierende Toilette. Die 53 Jahre alte Zugbegleiterin hatte nach dem Vorfall am Montag Kopfschmerzen und konnte nicht weiterarbeiten. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung.

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