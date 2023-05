Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem deutschen Quintett Smokemaster und dem österreichischen Trio Speck hat das Team des Vereins Südstern, der Träger der soziokulturellen Begegnungsstätte Das Haus in Landau ist, zwei der derzeit angesagtesten Newcomer-Psychedelic-Rockbands in seine Räumlichkeiten in der Weißenburger Straße geholt.

Im gut gefüllten Konzertsaal unterhielten die beiden Gruppen am Sonntag ihr Publikum mit sphärischen Klängen, ausufernden Improvisationen und überlangen Stücken