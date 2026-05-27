Er verursacht Atemnot und Hautausschlag durch winzige Haare: Der Eichenprozessionsspinner kann für Menschen und Tiere unangenehme Folgen haben.

Weinheim (dpa/lsw) - In Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis wird vor dem Prozessionsspinner am Waidsee gewarnt. Die «Schweinebucht» am See wurde gesperrt. Die Raupen des Schmetterlings können durch ihre Brennhaare bei Menschen starke allergische Reaktionen, Hautreizungen und Atembeschwerden auslösen, wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte.

Ein aufmerksamer Passant habe die Polizei darüber informiert, dass sich an der Halbinsel des Sees - auch als Schweinebucht bekannt - Raupennetze des Prozessionsspinners befinden. Die Halbinsel sei deutlich sichtbar mit Absperrband für die Bevölkerung gesperrt worden. «Das Betreten des gesperrten Bereichs ist verboten», hieß es.

Am Donnerstag werde ein Grünflächenbeauftragter der Stadt Weinheim den betroffenen Bereich erneut in Augenschein nehmen und geeignete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen. Der Waidsee ist ein ehemaliger Baggersee.