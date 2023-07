Unter anderem weil er eine Seniorin vom Fahrrad gestoßen haben soll, sodass sie an ihren Verletzungen starb, steht ab Donnerstag (9.15 Uhr) ein inzwischen 15-Jähriger vor dem Landgericht Ellwangen. Angeklagt ist er nach dem Angriff auf eine Seniorin wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Außerdem soll er weitere Menschen verletzt und Diebstähle begangen haben. Aufgrund des Alters des Angeklagten findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Jugendliche soll im Januar eine 78-Jährige in Bad Mergentheim unvermittelt vom Rad gestoßen haben. Der Frau starb laut Anklage einen Tag später im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Das Motiv ist der Staatsanwaltschaft zufolge unklar, der Jugendliche und die Frau kannten sich demnach nicht. Zum Tatzeitpunkt war er 14.

Ellwangen (dpa) - Wenige Tage vor dem Angriff auf die Seniorin soll der Beschuldigte der Staatsanwaltschaft zufolge einen Rollstuhlfahrer nach einem Streit umgestoßen haben. Laut Anklage soll er außerdem im Februar zusammen mit einem noch unter 14 Jahre alten Jungen auf einen am Boden liegenden Jugendlichen eingeschlagen haben.