Vor knapp einem Jahr verschwindet die 14-jährige Ayleen aus ihrem Heimatort bei Freiburg, Tage später wird sie tot in einem See in Hessen gefunden. Ein verurteilter Sexualstraftäter soll die Schülerin getötet haben - ab heute wird ihm in Gießen der Prozess gemacht.

Gießen (dpa) - Die 14-jährige Schülerin Ayleen aus Südbaden wurde im vergangenen Sommer Opfer eines Verbrechens - ab heute (9.00 Uhr) muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht Gießen verantworten. Bei einer Vernehmung hatte der 30-Jährige aus dem mittelhessischen Waldsolms im vergangenen Jahr gestanden, das Mädchen getötet und ihre Leiche im Teufelsee bei Echzell im Wetteraukreis versenkt zu haben, wo die Tote nach tagelanger Suche entdeckt worden war. Er und Ayleen sollen sich aus dem Internet gekannt haben, die Tat soll sexuell motiviert gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann neben Mord unter anderem versuchte Vergewaltigung mit Todesfolge sowie Entziehung Minderjähriger und Nötigung vor.

Der Mann soll Ayleen am 21. Juli vergangenen Jahres mit seinem Auto im südbadischen Gottenheim abgeholt, sie nach Hessen in ein Waldgebiet nahe Langgöns (Landkreis Gießen) gebracht und sie dort nachts an einem Feldweg getötet haben. Zuvor soll er mit der Schülerin über Wochen in sozialen Netzwerken gechattet und ein bekanntes Online-Spiel gespielt haben. Der 30-Jährige selbst hatte die Ermittler zum mutmaßlichen Tatort geführt und ihnen auch den Ablageort weiterer Kleidungsstücke der Schülerin gezeigt.

Bereits als Jugendlicher war der Mann wegen eines versuchten Sexualdelikts verurteilt worden, er verbrachte mehrere Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus und stand bis Anfang 2022 als rückfallgefährdeter Sexualstraftäter unter Führungsaufsicht. Mit der Beendigung dieser Maßnahme wurde der Mann auch aus dem Programm der Zentralstelle zur Überwachung Rückfallgefährdeter Sexualstraftäter (ZÜRS) ausgestuft, dessen Ziel es ist, die Bevölkerung vor solchen Tätern zu schützen, wenn diese aus der Haft oder dem Maßregelvollzug entlassen werden.

Zum Prozessauftakt in Gießen soll der Deutsche nach Verlesung der Anklage Gelegenheit erhalten, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Ob er aussagen wird, ist noch nicht absehbar. Die Eltern des Mädchens sind Nebenkläger in dem Prozess, für den zunächst 15 Verhandlungstage geplant sind.