Baden-Württemberg Prozess: Therapeut soll Patientin missbraucht haben

Landgericht Eilwangen
Ein Physiotherapeut soll seine Position ausgenutzt haben. (Archivbild)

Schon wieder steht ein Physiotherapeut aus Bad Mergentheim vor Gericht: Er soll eine Patientin während der Behandlung unsittlich berührt haben. Was das Landgericht Ellwangen jetzt prüft.

Ellwangen (dpa/lsw) - Ein 54 Jahre alter Physiotherapeut muss sich heute (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Ellwangen wegen sexuellen Missbrauchs einer Patientin verantworten. Er soll die Frau während der Sitzungen mehrfach intim berührt haben.

Es handelt sich bereits um das zweite Verfahren gegen den Mann aus Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). In seiner Heimatstadt war er vor gut einem Jahr von dem dortigen Amtsgericht zu zehn Monaten auf Bewährung in einem ähnlichen Fall verurteilt worden. Diese Entscheidung ist allerdings nicht rechtskräftig, da sich das Landgericht in Ellwangen auch mit diesem Vorgang in einem Berufungsverfahren beschäftigen wird.

Es sollen sich noch weitere Frauen gemeldet haben. Ob die Staatsanwaltschaft die mutmaßlichen weiteren Vorfälle zur Anklage bringen will, ließ ein Sprecher des Gerichts offen.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x