Schon wieder steht ein Physiotherapeut aus Bad Mergentheim vor Gericht: Er soll eine Patientin während der Behandlung unsittlich berührt haben. Was das Landgericht Ellwangen jetzt prüft.

Ellwangen (dpa/lsw) - Ein 54 Jahre alter Physiotherapeut muss sich heute (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Ellwangen wegen sexuellen Missbrauchs einer Patientin verantworten. Er soll die Frau während der Sitzungen mehrfach intim berührt haben.

Es handelt sich bereits um das zweite Verfahren gegen den Mann aus Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). In seiner Heimatstadt war er vor gut einem Jahr von dem dortigen Amtsgericht zu zehn Monaten auf Bewährung in einem ähnlichen Fall verurteilt worden. Diese Entscheidung ist allerdings nicht rechtskräftig, da sich das Landgericht in Ellwangen auch mit diesem Vorgang in einem Berufungsverfahren beschäftigen wird.

Es sollen sich noch weitere Frauen gemeldet haben. Ob die Staatsanwaltschaft die mutmaßlichen weiteren Vorfälle zur Anklage bringen will, ließ ein Sprecher des Gerichts offen.