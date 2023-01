Sieben Monate nach einer Messerattacke in einer Grundschule in Esslingen südöstlich von Stuttgart will ein Gericht mehr herausfinden über die möglichen Gründe für die Bluttat. Ein 25 Jahre alter Mann muss sich von Dienstag (13.30 Uhr) an vor dem Landgericht in Stuttgart wegen des Überfalls verantworten. Er soll während der Ferienbetreuung ein damals sieben Jahre altes Mädchen am Eingang des Gebäudes angegriffen haben. Auch eine Betreuerin wurde verletzt. Das Motiv für die Tat ist bislang unklar.

Esslingen (dpa) - Die Staatsanwaltschaft wirft dem in Deutschland geborenen Mann mit niederländischem Pass versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Laut Staatsanwaltschaft gibt es aber Anhaltspunkte dafür, dass er wegen einer seelischen Störung oder psychischen Erkrankung vermindert schuldfähig und gefährlich sein könnte.