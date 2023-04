Erst als der Hammer zerbricht, soll ein Mann vom Opfer abgelassen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Mord vor. Nun beginnt der Prozess.

Ulm (dpa/lsw) - Er soll so lange auf den getrennt lebenden Ehemann seiner Freundin eingeschlagen haben, bis der Hammer in zwei Teile brach: Vor dem Landgericht Ulm beginnt am Dienstag (8.30 Uhr) der Prozess gegen einen 33-Jährigen. Angeklagt ist er wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung.

Der Beschuldigte soll laut Anklage Ende September in Bad Ditzenbach (Kreis Göppingen) auf einen 46 Jahre alten Mann losgegangen sein. Das Opfer konnte sich der Staatsanwaltschaft zufolge schützen und die Schläge abwehren. Der 46-Jährige erlitt demnach eine Platzwunde am Kopf und einen gebrochenen Finger. Er schloss sich dem Verfahren als Nebenkläger an.

Der 33-Jährige befindet sich seit Februar in Untersuchungshaft. Das Urteil wird Ende April erwartet.