Nach einer Protestaktion hat die Polizei die B32 in Ravensburg am Freitag für rund zwei Stunden gesperrt. Zwei Menschen hatten sich nach Angaben der Polizei gegen 11 Uhr von einer Brücke über der Straße abgeseilt, ein dritter war auf der Brücke geblieben. Fotos zeigten zwei Plakate zwischen den Protestierenden, die an der Brücke hingen. Auf einem Plakat ist ein frauenfeindlicher Anmachspruch zu lesen, auf dem anderen ist das Wort «Kompliment» durchgestrichen, darunter steht «Belästigung».

Ravensburg (dpa/lsw) - Gegen 13.30 Uhr seien die Aktivisten von der Brücke geholt und der Einsatz beendet worden, erklärte ein Sprecher. Zwei Personen seien kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei sperrte die Straße laut dem Sprecher aus Sicherheitsgründen. Der Protest sei nicht angemeldet gewesen. Auch ob die Aktivisten zu einer Gruppe gehören, ist demnach nicht bekannt. Weil die Brücke sich über einer Hauptverkehrsstraße befindet, rechnete die Polizei mit starken Behinderungen für den Verkehr.