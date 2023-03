Bei einer Demonstration gegen den AfD-Parteitag in Offenburg ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und der Polizei gekommen. Dabei wurden drei Beamte verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In der Innenstadt flogen demnach Farbbeutel gegen Gebäude und einen Polizeibeamten. «Darüber hinaus widersetzten sich die rund 400 Teilnehmer der Anordnung, den Aufzug wegen Verstößen gegen die Auflagen zu stoppen», berichtete die Polizei. Bei Handgreiflichkeiten wurden die Beamten den Angaben zufolge verletzt. Die Demonstration sei dann gestoppt worden.Zuvor wurde bereits ohne Zwischenfälle in der Innenstadt und am Messegelände demonstriert - dort fand das AfD-Treffen statt. (dpa)

