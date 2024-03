Er tat wohl viel dafür, dass seine Gefühle erwidert werden: Eine Prostituierte in Heidelberg soll einen Freier um viel Geld gebracht haben. Nun wird der Fall vor Gericht verhandelt.

Heidelberg (dpa) - Eine Prostituierte hat vor dem Heidelberger Landgericht den millionenschweren Betrug an einem verliebten Freier gestanden. Die Verteidigung verlas am Donnerstag eine schriftliche Erklärung der Angeklagten, dass sie sich schuldig gemacht habe. Die Frau soll nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft den vermögenden Mann dazu gebracht haben, ihr rund 1,8 Millionen Euro zu überlassen. In fast 60 Fällen habe das Opfer der heute 31-Jährigen Beträge in bar gegeben oder überwiesen - in der Hoffnung, dass die Frau seine Gefühle erwidere. Für den Prozess sind drei weitere Termine bis 20. März geplant.

Kennengelernt hatten die beiden sich den Angaben nach 2021 im Frankfurter Rotlichtmilieu. Die Frau soll dem in Heidelberg wohnenden Geschädigten unter anderem gesagt haben, sie habe hohe Schulden in ihrem Heimatland Bulgarien. Sie müsse das Geld dringend zurückbezahlen, sonst würden sie und ihre Familie Probleme bekommen. Laut Anklage befand sich die Frau jedoch niemals in einer Bedrohungslage.

Hinter verschlossenen Türen hatten sich die Verfahrensbeteiligten geeinigt, dass das Strafmaß im Falle eines vollumfänglichen Geständnisses bei vier Jahren und ein paar Monaten liegen solle.

Landgericht Heidelberg