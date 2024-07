Ein Pilot will auf dem Stuttgarter Flughafen landen. Doch die Maschine setzt auf dem Rumpf auf. Die Räder sind nicht ausgefahren. Das hat Folgen.

Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Eine einmotorige Propellermaschine hat am Stuttgarter Flughafen eine Bruchlandung hingelegt. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte der 65 Jahre alte Pilot nicht, dass er das Fahrwerk der Maschine nicht ausgefahren hatte, wie die Polizei heute mitteilte. Das Flugzeug setzte am Mittwochabend in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) auf dem Rumpf auf und rutschte mehrere hundert Meter weit. Der Pilot blieb unverletzt.

Wegen Reinigungsarbeiten auf der Start- und Landebahn wurde der Flugverkehr über mehrere Stunden eingestellt. Davon waren laut Polizei hunderte Fluggäste betroffen. Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet. Eine Schadenshöhe lag zunächst nicht vor. Der Flughafen wurde für weitere Details angefragt.

Die Flughafenfeuerwehr hob den Flieger nach dem Unfall an, um das Fahrwerk auszufahren. Die Maschine wurde anschließend auf ihre Parkposition geschleppt.