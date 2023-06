Der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool wird bei der offiziellen Stadioneröffnung des Karlsruher SC zu Gast sein und ein Testspiel gegen den Fußball-Zweitligisten bestreiten. Die Partie wird am 19. Juli stattfinden, wie der KSC am Dienstag bekanntgab. Nach Clubangaben soll der Stadionbau inzwischen so weit fortgeschritten sein, dass bei der Eröffnung auch die Westtribüne genutzt werden kann.

Karlsruhe (dpa) - «Die komplette KSC-Familie, die Stadt Karlsruhe und die ganze Region fiebern der Eröffnung des neuen BBBank-Wildpark entgegen. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, für dieses historische Ereignis mit dem FC Liverpool einen internationalen Topclub zu gewinnen», sagte Geschäftsführer Michael Becker.

Vereinsmitteilung