Mehrere TV- und Internet-Prominente haben am Donnerstag bei der Horror-Gameshow «Stream & Scream» ihren Mut beweisen müssen. Bei der Spielshow im Europa-Park Rust trafen sie am Abend etwa auf makabere Clownsfratzen und Untote. Der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) ist Deutschlands größter Freizeitpark. Dort gibt es ab Freitag das Helloween-Event «Traumatica - Festival of Fear».

Rust (dpa/lsw) - Zu den Prominenten, die sich für die Spielshow angekündigt hatten, zählen der Entertainer Jens Knossalla alias „Knossi“, der YouTuber Maximilian „Trymacs“ Stemmler, die Sängerin Vanessa Mai, die TV-Moderatorin Sarah Valentina Winkhaus und der Reality-TV-Star Marc Eggers.

