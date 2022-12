Bruce und Emma Willis, Toni Garrn, Peter Gabriel und Toni Rosberg haben für einen guten Zweck Teddybären gestaltet. Bei einer Charity-Auktion des schwäbischen Spielzeugherstellers Steiff wurden die Exemplare versteigert. Es kamen 56.470 Euro zusammen, wie das Unternehmen am Samstag mitteilte. Den Auktionserlös spendet die Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz) an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen.

Giengen an der Brenz (dpa) - 16 Bären waren im Angebot. Sie wurden nicht nur von Prominenten gestaltet, sondern auch von Unternehmen und Institutionen; auch vom FC Bayern München. Am beliebtesten war der Bär von Bruce und Emma Willis, gefolgt von den Exemplaren der Frida Kahlo Corporation und von Karolína Kurková, wie es hieß.