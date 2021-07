Wer beim New-Pop-Festival von SWR3 vom 16. bis 18. September in Baden-Baden dabei sein will, kann sich auf der Homepage des Senders für Tickets bewerben. Anfang September entscheidet das Los, wer zum Zug kommt. Veranstaltungsorte werden das Kurhaus, das Festspielhaus und eine neue Open-Air-Bühne im Kurgarten sein.

Den Auftakt am 16. September übernimmt der Brite Tom Gregory, der Hits gelandet hat wie „Run to You“ und „River“. Außerdem dabei: die junge Sängerin Sigrid aus dem kleinen Städtchen Ålesund in Norwegen, die mit 16 Jahren ihre ersten Songs veröffentlicht hat. Titel wie „Don't Kill My Vibe“ und der aktuelle Hit „Mirror“ schreibt sie selbst. Am gleichen Abend spielt auch die kanadische Sängerin Tate McRae, die selbstgesungene Cover auf Youtube hochlud und prompt von einem großen Label unter Vertrag genommen wurde. Mit ihrem Hit „You Broke Me First“ kam sie 2020 weltweit in die Charts.

Den Abend des 17. September eröffnen mit Giant Rooks fünf Jungs aus Hamm. Ihr bisher größter Hit ist „Wild Stare“. Es folgt die junge Soulsängerin Celeste aus der englischen Küstenstadt Brighton. Einen Nachwuchspreis bei den Brit Awards hat sie bereits gewonnen und wurde auch schon für einen Oscar nominiert. Ihr Debütalbum „Not Your Muse“ mit Songs wie „Stop This Flame“ schaffte es in den britischen Charts ganz nach vorne. Dotan, ein Sänger und Multi-Instrumentalist mit israelischen Wurzeln, ist in den Niederlanden ein Superstar. Sein zweites Album „7 Layers“ ist dort das meistverkaufte Album aller Zeiten. Nach Baden-Baden bringt er das Nachfolgewerk „Satellites“ mit. Den Abend beschließt Griff, eine Sängerin mit chinesischen und jamaikanischen Wurzeln, die in London lebt. Ihre Songs schreibt sie selbst. Ihr größter Hit bisher ist „Black Hole“, diesen Sommer kam ihr erstes Mini-Album „One Foot In Front Of the Other“ raus.

Das erste Konzert am 18. September spielt die 19-jährige Zoe Wees. In ihren Songs wie „Girls Like Us“ singt sie von ihrem eigenen Leben. Es folgt der 32-jährigen Wrabel aus Los Angeles, der sich als Songwriter für Stars wie die Backstreet Boys, Pink, Ellie Goulding und Adam Lambert einen Namen gemacht hat. Mit „Nothing But the Love“ hat er auch selbst schon einen Hit. Vor dem Festival wird sein Debüt-Album „These Words Are All For You“ erscheinen. Das Abschlusskonzert spielt Tom Grennan, der mit seiner rauchig-kratzigen Stimme und seinem Mix aus Soul, Blues und Rock an James Morrison erinnert. Sein aktuelles Album „Evering Road“ ging direkt auf Platz 1 der UK-Charts.

Außerdem gibt es ein Zusatzkonzert mit Rag’n’Bone Man am 19. September, der 2017 schon bei New Pop aufgetreten ist. Gleich mit der Debüt-Single „Human“ hat der 36-jährige Brite aus Eastbourne 2016 den Durchbruch geschafft.