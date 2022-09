Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung ist die Produktionshalle einer Schreinerei in Stuttgart weitgehend ausgebrannt. Die Polizei vermutet, dass Unbekannte in der Nacht zum Dienstag zunächst einen Palettenstapel vor dem Haus in Brand steckten und das Feuer auf das Gebäude übergriff. Erfolglos fahndete sie mit einem Polizeihubschrauber nach den Tätern. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.