Ein Feuer zerstört eine Halle vollständig, ein Mitarbeiter wird verletzt. Was bisher zur Brandursache bekannt ist.

Oberharmersbach (dpa/lsw) - Beim Brand einer Produktionshalle im Ortenaukreis ist ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro entstanden. Laut Polizei wurde die Halle des holzverarbeitenden Unternehmens in Oberharmersbach komplett zerstört. Ein Mitarbeiter erlitt demnach eine Rauchvergiftung, als er versuchte, den Brand zu löschen. Er sei in eine Klinik gebracht worden.

Den Angaben nach hatten mehrere Zeugen am Donnerstag die Feuerwehr gerufen. Die Halle habe in Vollbrand gestanden, als die Rettungskräfte eingetroffen seien. Während der Löscharbeiten wurde unter anderem eine Landstraße gesperrt, wie es hieß. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.